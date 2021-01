Les Macs M1 en stock et en promo !

Les délais de l'Apple Store sur les derniers Macs équipés de la puce Apple M1 ne sont toujours pas revenus à la normale, avec jusqu'à trois semaines d'attente selon le modèle choisi. Si vous souhaitez obtenir votre Mac sans attendre, c'est par le biais des revendeurs officiels que vous devez passer. Et en ce tout début d'année, les stocks sont disponibles sans attente chez Amazon ( MacBook Air Mac mini ) ainsi qu'à la Fnac ( MacBook Air Mac mini ).La bonne nouvelle de la semaine nous vient de la Fnac , qui a mis en place une offre valable sur tous les Macs ce week-end : il est possible de récupérer 10 € de bon d'achat tous les 100 € dépensés. Cela correspond à un minimum de 110 € pour un MacBook Air, de 140 € pour un MacBook Pro et de 70 € pour un Mac mini. Ce n'est pas une remise immédiate, mais c'est toujours ça de pris et cela permet de s'offrir un ou deux accessoires sans frais supplémentaire.Pour bénéficier de cette offre de la Fnac, vous devez souscrire à la carte Fnac, qui est à 9,99 € pour une durée de validité d'un an. Si vous n'êtes pas déjà adhérent, l'investissement est ainsi immédiatement rentabilisé. L'offre sera valable jusqu'à ce lundi 18 janvier à 13h, dans la limite des stocks disponibles. Pour récupérer les bons d'achat, vous devez entrer le code promo "FNAC10" au moment de passer commande.Ces trois gammes d'ordinateurs sont sorties il y a un peu plus de deux mois et rencontrent visiblement un grand succès : Apple peine à suivre la demande et n'a ainsi pas besoin de remises pour écouler ses stocks. Voilà donc pourquoi il est toujours impossible de trouver des rabais ; ils finiront bien par arriver mais il faudra encore attendre — vous pouvez à ce sujet créer des alertes sur notre comparateur de prix pour ne pas les rater — et l'offre promotionnelle de la Fnac est toujours bonne à prendre si vous souhaitez vous équiper tout de suite.