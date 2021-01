Des Apple Watch SE dès 269 € chez Amazon

Très rarement en promotion, quatre modèles d'Apple Watch SE bénéficient d'une remise immédiate de 30 € pour attaquer la semaine chez Amazon . Vous pouvez bénéficier de cette offre sur un modèle de 40 mm GPS avec boîtier en aluminium gris sidéral et bracelet sport noir ( 269 € au lieu de 299 €), sur un modèle de 40 mm GPS avec boîtier en aluminium doré et bracelet sport rose des sables ( 269 € au lieu de 299 €), sur un modèle de 44 mm GPS avec boîtier en aluminium argenté et bracelet sport blanc ( 299 € au lieu de 329 €), et sur un modèle de 40 mm 4G avec boîtier en aluminium doré et bracelet sport prune ( 319 € au lieu de 349 €).Comme à son habitude, Amazon ne précise pas la durée de validité de cette offre. Si vous êtes à la recherche d'un autre modèle d'Apple Watch, vous pouvez retrouver tous les meilleurs tarifs du moment sur notre comparateur de prix