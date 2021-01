Soldes : l'iPhone SE de 2020 dès 439 € (-50 €)

Quelques modèles d'iPhone SE de 2020 bénéficient d'un rabais de 50 € dans le cadre des soldes qui sont lancés aujourd'hui. Vous pouvez ainsi retrouver un tarif de 439 € sur le modèle de 64 Go noir ( Amazon CDiscount ), rouge ( Amazon Boulanger ) ainsi que sur le modèle blanc ( Boulanger CDiscount ) et un tarif de 489 € sur le modèle de 128 Go noir ( Amazon CDiscount ), rouge ( Amazon CDiscount ) ainsi que sur le modèle blanc ( Amazon CDiscount ).Les petites remises sur l'iPhone SE sont fréquentes mais c'est la premières fois qu'elles atteignent ce montant de 50 €. Les tarifs habituels sont de 489 € (64 Go) et de 539 € (128 Go) sur l'Apple Store . Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.