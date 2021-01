Soldes : des coques Apple pour iPhone 11 Pro / Max à 15 €

Plusieurs modèles de coques officielles d'Apple destinées à l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max sont en soldes chez Boulanger. La coque en cuir rouge pour l'iPhone 11 Pro est à 15 € , et la coque en silicone noir est à 15 € . La coque transparente pour l'iPhone 11 Pro Max est à 15 € , et le modèle en cuir noir est à 15 € Ces modèles valaient initialement entre 45 € et 55 €. Les stocks sont limités dans le cadre des soldes et il faudra donc être réactif pour pouvoir profiter de cette offre.