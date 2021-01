Soldes : la housse en cuir pour MacBook Air/Pro à 80 €

Mise à jour 11:37 :

Le modèle noir n'est plus disponible.

La housse en cuir officielle d'Apple destinée au MacBook Air (2018 et ultérieur) ou au MacBook Pro 13,3" (2016 et ultérieur) est actuellement soldée à la Fnac. Vous pouvez bénéficier d'un tarif de 80 € sur deux coloris : le noir et le bleu nuit . Ces modèles coûtent normalement 199 € sur l'Apple Store et la remise est donc de 60%.Les stocks sont très limités dans le cadre des soldes et cette offre ne devrait donc pas rester en ligne très longtemps : ne tardez pas si vous souhaitez en bénéficier. Notez que vos pouvez cumuler cette remise avec une autre offre si vous êtes adhérent : la Fnac propose un bon d'achat de 20 € dès 150 € dépensés avec le code "EXCLU20".