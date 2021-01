Soldes : des Apple Watch Series 3 Edition à 280 €

Envie d'une Apple Watch d'entrée de gamme... mais un modèle que presque personne ne détient ? La Fnac vient de lancer des soldes sur l'Apple Watch Series 3 Edition, le modèle le plus haut de gamme en céramique qui coûtait une petite fortune à sa sortie. Vous pouvez retrouver le modèle blanc de 38 mm à 280,01 € , le modèle blanc de 42 mm à 290,01 € et le modèle noir de 42 mm à 290,01 € . Ces modèles, qui ont été retirés de la vente à la sortie de l'Apple Watch Series 4, coûtaient initialement 1 399 € et 1 449 € !Ces modèles sont compatibles 4G, contrairement aux Apple Watch Series 3 encore au catalogue à 219 € et 249 € sur l'Apple Store (que vous pouvez d'ailleurs retrouver en promo à 199,99 € et 229,99 € en version blanche à la Fnac). Attention, les stocks sont limités et les amateurs risquent de se jeter dessus. Si vous êtes adhérent Fnac, cet achat vous permet — ce mercredi seulement — de récupérer un bon d'achat de 20 € avec le code promo "EXCLU20".