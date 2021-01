Le chargeur USB-C 30 W d'Apple à 45 €

Le chargeur USB-C de 30 W d'Apple, qui coûte normalement 55 € sur l'Apple Store , est soldé aujourd'hui chez Boulanger où vous pouvez le retrouver à 45 € . Très rarement en promotion, ce modèle est idéal pour un iPad, un MacBook 12" ou un MacBook Air et il recharge également l'iPhone à pleine vitesse (même si pour ce dernier, le modèle 20 W à 25 € suffit).Il est plutôt étonnant de retrouver ce chargeur en soldes alors qu'il est tout à fait actuel et ne sera pas remplacé de sitôt. Si vous aviez besoin de vous équiper, c'est en tout cas une bonne nouvelle. Attention, la durée de l'offre et l'état des stocks ne sont pas précisés.