200 € de remise sur un iMac 27'' 5K de 2020

Enfin une remise digne de ce nom pour l'iMac 27" 5K de 2020 ! Sortie en août dernier , la version actuelle du tout-en-un d'Apple est très rarement en promotion. Aujourd'hui, Amazon et CDiscount proposent le modèle 27" d'entrée de gamme à 1 899,99 € au lieu de 2 099 € chez Apple , soit 199,01 € ou 9% d'économies. Pour ce prix, vous avez un Core i5 hexacoeur cadencé à 3,3 GHz, une carte graphique Radeon Pro 5300, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage.Si vous souhaitez monter en gamme, le modèle doté d'un Core i7 octocoeur cadencé à 3,8 GHz et d'une carte graphique Radeon Pro 5500 XT est également en promo à 2 173,99 € au lieu de 2 299 € (-5%). Du côté des modèles 21,5" 4K, on peut trouver une petite offre sur le modèle haut de gamme à 1 599,99 € chez CDiscount au lieu de 1 699 € chez Apple. Ce modèle intègre un Core i5 hexacoeur cadencé à 3 GHz, une carte graphique Radeon Pro 560X, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.Notez qu'une importante refonte de l'iMac est attendue pour cette année avec un changement de design et l'adoption des puces Apple Silicon. La date de sortie des nouveaux modèles reste cependant floue pour le moment et pourrait attendre la fin d'année.