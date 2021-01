Les Macs avec puce Apple M1 en dispo immédiate

L'état des stocks semble enfin commencer à revenir à la normale du côté des Macs équipés de la puce Apple M1. Il y a encore un peu de délai sur l'Apple Store ( MacBook Air Mac mini ) — une à deux semaines selon les modèles — mais on est loin de la situation du mois dernier où l'attente pouvait atteindre un mois. Les boutiques physiques sont d'ailleurs bien approvisionnées avec une disponibilité souvent immédiate en retrait express (il faut impérativement commander en ligne) dans les différents Apple Stores français.Signe que les choses commencent à se détendre, tous les modèles sont en stock immédiat chez Amazon ( MacBook Air Mac mini ) ainsi qu'à la Fnac ( MacBook Air Mac mini ), et Amazon a lancé la toute première remise sur un Mac M1 avec un MacBook Pro proposé à 1 434 € au lieu de 1 449 € avec une livraison possible dès lundi. Le rabais est très modeste mais symbolique : plus de deux mois après la sortie de ces modèles, ça commence enfin à bouger.Il n'était pas rare de pouvoir profiter de rabais supérieurs à 10% sur les Macs équipés de processeurs Intel. Apple rencontrant visiblement un grand succès avec les Macs intégrant la puce Apple M1, il était jusqu'ici inutile de proposer des remises alors que l'état des stocks était déjà trop tendu... Il peut donc être intéressant d'attendre un peu si votre achat n'est pas pressé : il y aura probablement des remises un peu plus importantes au printemps. N'oubliez pas que si vous êtes étudiant ou enseignant, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10% en achetant votre MacBook Air ou votre MacBook Pro sur l'Apple Store éducation