Un MacBook Air M1 à 999,99 € (-11%) !

Mise à jour 13:34 :

Le MacBook Air n'est pour le moment plus disponible chez Amazon.

Pour la toute première fois depuis sa sortie il y a plus de deux mois, le MacBook Air équipé de la puce Apple M1 est enfin en promo ! Il s'agit du modèle d'entrée de gamme, avec un GPU à sept coeurs et 256 Go de stockage, coloris gris sidéral : il est actuellement affiché à 1 019,99 € chez Amazon et chez CDiscount , soit 10% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 1 129 € sur l'Apple Store , le tout avec une disponibilité sans délai alors qu'il y a une à deux semaines d'attente chez Apple. Et chez CDiscount, il est même possible de bénéficier d'un rabais supplémentaire de 20 € grâce au code promo "20EUROS", passant la facture finale à 999,99 € (soit -11,4%).Attention, la durée de cette offre promotionnelle n'est pas précisée. Si vous attendez une remise sur un autre modèle de Mac, vous pouvez créer une alerte de prix sur notre comparateur pour recevoir un e-mail en cas de baisse des tarifs.