Un iPhone SE de 128 Go à 459 € (-80 €)

Mise à jour 13:24 :

Le modèle rouge n'est plus disponible.

L'iPhone SE de 2020 avec 128 Go de stockage bénéficie d'une très belle offre promotionnelle aujourd'hui CDiscount : il est proposé à 459 € en noir et en rouge grâce au code promotionnel "TRENTEEUROS". Cela permet donc d'économiser 80 € par rapport au tarif officiel de 539 € chez Apple , soit 15% de remise.Attention, la durée du code promo "TRENTEEUROS" n'est pas précisée et les stocks sont très limités. Si cette offre vous intéresse, ne tardez pas !