Le MacBook Air M1 à 989 € chez CDiscount !

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 13:15 :

Les stocks sont déjà épuisés !

Plus de deux mois après sa sortie, le MacBook Air équipé de la puce Apple M1 est enfin en promo ! Après une première remise hier, CDiscount fait encore mieux aujourd'hui avec le code "TRENTEEUROS" qui permet d'obtenir un rabais de 30 € sur le tarif affiché de 1 019,99 €, ce qui passe la facture finale à 989,99 € . Le tarif de ce modèle étant de 1 129 € sur l'Apple Store , la promotion est de 12,3%.Le modèle concerné est la configuration d'entrée de gamme, avec la puce Apple M1 à huit coeurs, un GPU à sept coeurs et 256 Go de stockage, coloris gris sidéral. Attention, la durée de validité de ce code promo n'est pas précisée et on ne connaît pas l'état des stocks de CDiscount.