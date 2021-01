Les AirPods Pro à 187 € chez Rakuten

Les AirPods Pro bénéficient d'une grosse offre promotionnelle aujourd'hui chez Rakuten , où vous pouvez les obtenir à 187 € grâce au coupon "RAKUTEN15" qui permet d'obtenir une remise de 15 € dès 99 € d'achats. La commande vous permet également de récupérer un bon d'achat de 10,10 € valable sur une prochaine commande. Cette offre sera uniquement valable ce mercredi 27 janvier, dans la limite des stocks disponibles.Les AirPods Pro coûtent normalement 279 € sur l'Apple Store et ils sont régulièrement en promotion chez les revendeurs, notamment chez Amazon où ils sont affichés à 212 € depuis quelques jours. L'offre de Rakuten est bien plus agressive, mais avec une nuance : il s'agit de modèle d'importation (Espagne), ce qui rend l'application de la seconde année de garantie bien plus difficile (la première est directement assurée par Apple en France). Il faut donc acheter en connaissance de cause.