Le MacBook Air M1 de retour à -10% chez Amazon !

Après une journée d'absence, le MacBook Air équipé de la puce Apple M1 est de retour en stock et en promo chez Amazon ! Il est affiché avec une remise de 10%, à 1 019,99 € au lieu de 1 129 € chez Apple . Il s'agit du modèle d'entrée de gamme, avec la puce Apple M1 dotée d'une partie graphique à sept coeurs, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, dans son coloris gris sidéral.Les Macs équipés de la puce Apple M1 ont été présentés il y a plus de deux mois, la toute première offre promotionnelle ne date que de cette semaine et seule cette référence précise bénéficie d'une remise. La durée de l'offre n'est pas précisée.