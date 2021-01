-30% sur les AirPods chez Darty !

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 19:42 :

C'est visiblement un raz-de-marée : les AirPods d'entrée de gamme et les AirPods Pro ne sont plus disponibles.

C'est une offre promotionnelle absolument monumentale que vient de mettre en place Darty avec le code promo "HAPPY30" qui permet d'obtenir une remise immédiate de 30% sur les écouteurs sans fil d'Apple. Les AirPods classiques avec boîtier de recharge filaire passent ainsi de 179 € à 125,45 € , les AirPods classiques avec boîtier de recharge sans fil passent de 229 € à 160,45 € , et les AirPods Pro passent de 279 € à 195,45 € . C'est du jamais vu !Cette offre est exceptionnelle, et sa durée l'est aussi : le code "HAPPY30" ne sera valable que jusqu'à 20h ce jeudi soir. Seuls les plus réactifs pourront donc en profiter !