Quelques promos sur l'iPad Air 4 chez Amazon

Rarement en promotion, quelques modèles d'iPad Air 4 bénéficient d'un petit coup de pouce aujourd'hui chez Amazon . Vous pouvez retrouver le modèle de 64 Go Wi-Fi argent à 646,33 € au lieu de 669 €, le modèle de 64 Go Wi-Fi rose à 653 € au lieu de 669 €, le modèle de 64 Go 4G bleu à 781,99 € au lieu de 809 €, le modèle de 64 Go 4G gris sidéral à 789,99 € au lieu de 809 €, le modèle de 256 Go Wi-Fi bleu à 791,32 € au lieu de 839 € et le modèle de 256 Go Wi-Fi vert à 792,05 € au lieu de 839 €.Pour aller avec, Amazon propose également un petit rabais sur l'Apple Pencil 2 qui est à 129 € au lieu de 135 € chez Apple . La durée de validité de ces offres n'est pas précisée.