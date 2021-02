50 € de remise sur les iPhone SE chez Amazon

De nombreux modèles d'iPhone SE sont en promotion aujourd'hui chez Amazon ! Vous pouvez retrouver les modèles de 64 Go à 439 € ( blanc ) ou 445 € ( noir rouge ) au lieu de 480 € chez Apple, les modèles de 128 Go à 488 € ( blanc ), 489 € ( noir ) et les modèles de 256 Go à 609 € ( blanc rouge ) au lieu de 659 €. Cela correspond à chaque fois plus ou moins à une remise de 50 € par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store Comme toujours avec Amazon, on ne sait pas combien de temps ces offres seront disponibles. Notez cependant que l'iPhone SE est régulièrement à des niveaux de promotion similaires.