Quelques petites promos sur l'iPhone 12 mini

Si l'iPhone 12 mini vous fait de l'oeil, sachez qu'Amazon a mis en place une petite offre promotionnelle sur certains modèles. Pour 64 Go de stockage, vous pouvez retrouver un tarif de 769 € au lieu de 809 € sur les coloris bleu et noir . Pour 128 Go de stockage, un tarif de 819 € au lieu de 859 € sur les coloris rouge noir et blanc Si vous êtes à la recherche d'un iPhone 12 classique, vous pouvez également retrouver une offre intéressante sur le modèle de 64 Go noir, à 849 € au lieu de 909 €. La durée de ces offres n'est pas précisée.