Un MacBook Air M1 doré à 1 039 € au lieu de 1 129 €

Le MacBook Air avec puce Apple M1 d'entrée de gamme est en promo aujourd'hui chez CDiscount dans son coloris doré. Il est affiché à 1 069 € et le code promotionnel "TRENTEEUROS" permet de réduire la facture à 1 039 € . C'est une configuration qui coûte normalement 1 129 € sur l'Apple Store . L'ordinateur est également de la puce Apple M1 avec une partie graphique de 7 coeurs, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage.Attention, CDiscount ne précise pas la durée de validité de son code promo et le tarif de base est également susceptible de varier. CDiscount avait déjà mis en place une offre de ce type la semaine dernière et elle n'était restée que quelques heures en ligne.