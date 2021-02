De (petites) remises sur le MacBook Pro avec puce M1

Le MacBook Pro avec puce Apple M1 n'a pas encore bénéficié de remises significatives, mais les petits rabais commencent à arriver chez Amazon. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver des réductions avec un tarif de 1 414 € ( argent ) ou de 1 424,99 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 449 € pour 256 Go de stockage, et de 1 654 € ( argent gris sidéral ). Les tarifs officiels sont respectivement de 1 449 € et de 1 679 € sur l'Apple Store Alors que le MacBook Air d'entrée de gamme commence déjà à bénéficier de rabais de l'ordre de 10% , il reste plutôt conseillé d'attendre la mise en place d'offres du même acabit sur le MacBook Pro, sans doute dans les prochaines semaines. Mais si vous avez besoin d'investir maintenant, ce sont les meilleurs tarifs rencontrés jusqu'ici.