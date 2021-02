Deux modèles d'Apple Watch SE de 40 mm en promo

Deux modèles d'Apple Watch SE de 40 mm sont en promotion en ce milieu de semaine. Le premier se trouve chez CDiscount, qui vend l'Apple Watch SE GPS avec boîtier en aluminium argenté avec bracelet sport blanc à 259 € au lieu de 299 € chez Apple grâce au code promo "10EUROS". L'offre est intéressante, d'autant que ce modèle est rarement en promo, mais attention aux délais : CDiscount n'a pas de stock pour le moment et affiche une disponibilité au 17 mars. La livraison aura sans doute bien lieu bien avant mais il n'y a pas de garantie sur le sujet.L'autre offre se trouve chez Amazon et concerne un modèle cellulaire avec un boîtier en aluminium doré et un bracelet boucle sport prune qui est actuellement proposé à 319 € au lieu de 349 € chez Apple , avec une disponibilité immédiate.La durée de validité de ces deux offres n'est pas précisée. Vous pouvez retrouver les meilleurs tarifs sur les autres gammes d'Apple Watch sur notre comparateur de prix