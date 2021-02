Un iPad Air 4 cellulaire de 256 Go à 869,35 € (-11%)

Mise à jour 16:09 :

Le tarif est encore légèrement descendu, désormais à 864,29 €.

C'est la remise la plus importante jamais pratiquée depuis la commercialisation de l'iPad Air 4 en septembre dernier : un modèle cellulaire avec 256 Go de stockage, coloris argenté, vient de tomber à 869,35 € chez Amazon alors qu'il coûte normalement 979 € chez Apple . En bref, vous pouvez vous offrir le modèle cellulaire pour 30 € de plus que le modèle Wi-Fi qui est à 839 €, alors que le supplément est normalement de 140 €.Attention, Amazon ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible. Vous pouvez retrouver tous les autres modèles, avec quelques remises mais beaucoup plus modestes, sur notre comparateur de prix . Note qu'au rayon des accessoires, Amazon propose également l'Apple Pencil 2 à 129 € au lieu de 135 € chez Apple