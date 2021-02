Une Apple Watch SE de 40 mm à 244 €

L'Apple Watch SE de 40 mm, coloris argenté avec bracelet sport blanc, bénéficie d'une intéressante offre promotionnelle chez CDiscount qui l'affiche à 269 € , avec le coupon "25EUROS" qui permet une remise de 25 € supplémentaire pour porter la facture finale à 244 €. Ce modèle coûte normalement 299 € sur l'Apple Store et la remise est donc de 18%. Seul hic : la montre n'est pas en stock et CDiscount annonce une disponibilité au 17 mars. Il est probable que cette date soit générique et que la livraison ait lieu plus tôt, mais ce n'est pas garanti.CDiscount dispose d'une autre offre du même acabit, cette fois sur un modèle cellulaire doré avec bracelet sport prune : déjà affichée à 319 € au lieu de 349 €, la montre passe à 294 € avec le code "25EUROS". La durée de validité de ce code promo n'est pas précisée.