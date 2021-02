Un MacBook Air M1 à 1 024,99 €

Intéressante offre chez CDiscount : le MacBook Air équipé de la puce Apple M1, coloris gris sidéral, est en promotion à 1 024,99 € au lieu de 1 129 € chez Apple . Pour profiter de cette offre, il faut entrer le code promo "25EUROS" au moment de passer commande : le coupon permet de retrancher 25 € au tarif affiché de 1 049,99 €. Le même code vous permet d'obtenir le modèle doré à 1 044 € Il s'agit du modèle d'entrée de gamme, avec 256 Go de stockage et 8 Go de mémoire vive. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée et le code promo "25EUROS" est susceptible d'expirer à tout moment.