Jusqu'à 5 mois offerts sur Apple Music via Shazam

À l'occasion de la finale du Super Bowl qui se tenait cette nuit, Apple a lancé un partenariat publicitaire avec Dolly Parton, invitant les téléspectateurs à shazamer un titre de la chanteuse pour obtenir une surprise. Cette surprise, ce sont jusqu'à cinq mois d'abonnement offerts à Apple Music et il est possible d'en profiter directement via l'application Shazam ou via ce lien qui permet d'obtenir un code promotionnel à valider sur Apple Music.Le code promotionnel obtenu permet de profiter de deux mois gratuits cumulables avec les trois mois de période d'essai d'Apple Music. Si vous avez déjà profité de la période d'essai gratuite, vous n'obtiendrez ainsi que deux mois de gratuité. Attention, il faut manuellement annuler la reconduction de l'abonnement à la fin de l'offre pour éviter de basculer sur une facturation mensuelle de 9,99 €. Le code généré sera valable jusqu'au 31 mars 2021.