L'iPad Air 4 cellulaire de 256 Go à 859,03 € (-12%)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 13:38 :

Le tarif est revenu à la normale.

L'iPad Air 4 le plus haut de gamme, avec une connexion cellulaire et 256 Go de stockage, bénéficie d'une belle promo chez Amazon où vous pouvez le retrouver à 859,03 € au lieu de 979 € sur l'Apple Store . Cette économie de 120 € correspond à une remise de 12% et vous permet d'obtenir le modèle de 256 Go pour 50 € de plus que le modèle de 64 Go, alors que le supplément est normalement de 170 €.Amazon propose également l'Apple Pencil 2 à 129 € au lieu de 135 € chez Apple . D'autres modèles d'iPad Air 4 sont en promotion, mais avec des remises bien moindres. Vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres sur notre comparateur de prix . Attention, la durée de cette offre n'est pas précisée.