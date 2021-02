Jusqu'à 80 € offerts sur Apple à la Fnac

La Fnac vient de lancer ses offres de la Saint-Valentin avec un intéressant bonus qui se cumule avec les offres en cours : vous pouvez récupérer un chèque cadeau de 10 € dès 50 € d'achat, de 40 € dès 300 € d'achat et de 80 € dès 700 € d'achat. Cette offre fonctionne avec tous les produits d'Apple à l'exception de l'iPhone 12 Pro et Pro Max ainsi que le casque AirPods Max. Vous pouvez donc en bénéficier pour l'achat d'un Mac M1 ou Intel, d'un iPhone 12 classique, d'un iPad, d'une Apple Watch...Comme souvent, cette offre est réservée aux adhérents : si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir moyennant 7,99 € (au lieu de 14,99 €) pour une adhésion d'un an en souscrivant à la carte Fnac+ en même temps que votre commande. L'opération promotionnelle, qui fonctionne en saisissant le code "CUPIDON" au moment de la commande, sera valable jusqu'au dimanche 14 février à minuit.