Le MacBook Pro M1 en promo à la Fnac

Le MacBook Pro équipé de la puce Apple M1 est en promotion à la Fnac cette semaine ! Il n'y a pas encore eu de remises immédiates faramineuses depuis la sortie de ces nouveaux modèles en novembre dernier, et cette offre est la meilleure constatée jusqu'ici. Vous pouvez obtenir le modèle 256 Go à 1 414,99 € ( argent ) ou 1 424,99 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 449 € chez Apple, et le modèle 512 Go à 1 644,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 € sur l'Apple Store . Et surtout, vous pouvez récupérer un bon d'achat de 80 € grâce au code promo "CUPIDON" suite à votre commande.Les tarifs promotionnels sont ouverts à tous, mais le code "CUPIDON" est réservé aux adhérents Fnac : vous pouvez le devenir pour 7,99 € (au lieu de 14,99 €) en ajoutant la carte Fnac+ au panier en même temps que le MacBook Pro. Cette offre promotionnelle sera valable jusqu'à ce dimanche 14 février à minuit.