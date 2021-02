Des promos sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini bénéficient d'intéressantes offres promotionnelles cette semaine. Du côté de l'iPhone 12, le modèle de 64 Go noir est à 849 € chez Amazon au lieu de 909 € sur l'Apple Store . De plus nombreux modèles d'iPhone 12 mini sont en promo, avec le modèle de 64 Go à 769 € ( bleu noir ) au lieu de 809 € et le modèle de 128 Go à 819 € ( bleu rouge ) au lieu de 859 €.Une autre offre très intéressante se situe à la Fnac , qui ne propose pas de remise immédiate mais le code promo "CUPIDON" qui permet de récupérer un bon d'achat de 80 € dès 700 € d'achats. Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max sont exclus de l'opération, mais pas l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini qui sont disponibles avec une large variété de capacités de stockage et de coloris dont vous trouverez la liste sur cette page . Cette offre, qui sera valable jusqu'à ce dimanche 14 février à minuit, nécessite d'être adhérent Fnac : vous pouvez le devenir pour 7,99 € en ajoutant la carte Fnac+ au panier en même temps que l'iPhone.