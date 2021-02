Une Apple Watch Series 5 de 40 mm à 299 €

L'Apple Watch Series 5 de 40 mm avec boîtier en aluminium argenté et bracelet sport blanc est en promo à 299 € chez Boulanger . C'est exactement le même tarif que l'Apple Watch SE sur l'Apple Store , mais l'Apple Watch Series 5 dispose de deux avantages majeurs : l'écran toujours allumé et l'électrocardiogramme.D'autres modèles d'Apple Watch Series 6 bénéficient de remises plus ou moins importantes : vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre comparateur de prix . Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.