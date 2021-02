Les AirPods Pro à 202 € au lieu de 279 € (-28%)

C'est un des meilleurs tarifs jamais rencontrés sur les AirPods Pro : ils sont actuellement affichés à 212 € chez CDiscount , et le code promo "10EUROS" permet de bénéficier d'un rabais de 10 € supplémentaire. Avec une facture finale à 202 € , la remise est de 28% par rapport au tarif officiel qui est de 279 € sur l'Apple Store Avec le même code promo, vous pouvez obtenir les AirPods 2 avec boîtier de recharge filaire à 136 € au lieu de 179 € (-24%), et les modèles avec boîtier de recharge sans fil à 169 € au lieu de 229 € (-26%). Attention, la durée de validité du code "10EUROS" n'est pas précisée, et les tarifs peuvent également varier à tout moment.