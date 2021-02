Petites promos sur le MacBook Pro M1

Le MacBook Pro intégrant la puce Apple M1 bénéficie de petites remises cette semaine. Rien de bien incroyable, mais c'est toujours ça de pris si vous comptiez vous équiper sans attendre. Grâce au code "25EUROS" qui permet de bénéficier d'un rabais de 25 € dès 249 € d'achats chez CDiscount , vous pouvez retrouver un tarif de 1 389 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 € pour 256 Go, et de 1 619 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 € pour 512 Go. La durée de cette offre n'est pas précisée.Si vous préférez passer par Amazon, vous pouvez retrouver les mêmes tarifs mais sans le code promo, à 1 414 € ( argent gris sidéral ) pour 256 Go ou 1 644,99 € ( argent , gris sidéral ) pour 512 Go. Les modèles équipés de processeurs Intel sont également proposés à des tarifs préférentiels, avec des remises plus importantes : vous pouvez retrouver tous les meilleurs tarifs sur notre comparateur de prix