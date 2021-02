Remise de 25 € sur le Mac mini M1

Le Mac mini équipé de la puce Apple M1 bénéficie d'un petit coup de pouce chez CDiscount avec le code promo "25EUROS" qui permet de profiter d'une remise immédiate de 25 € dès 249 € d'achats. C'est symbolique, mais c'est la première fois que le nouveau Mac mini bénéficie d'une petite promo par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store . Le modèle avec 256 Go de stockage se retrouve ainsi à 774,99 € au lieu de 799 €, et le modèle avec 512 Go à 1 004 € au lieu de 1 029 €.La durée du code "25EUROS" n'est pas précisée par CDiscount et cette offre est donc susceptible de prendre fin à tout moment. Si vous souhaitez attendre une remise plus importante, vous pouvez créer une alerte de prix sur notre comparateur pour recevoir un e-mail en cas de baisse de prix chez un revendeur.