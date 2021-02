Amazon : de -9% à -17% sur l'iPhone SE de 2020

L'iPhone SE de 2020 continue de bénéficier de remises plus ou moins importantes chez Amazon . La grosse offre du moment concerne le modèle de 256 Go blanc, affiché à 549 € au lieu de 659 € sur l'Apple Store . Cette remise de 110 € correspond à un rabais de 17%, et permet d'obtenir ce modèle de grande capacité pour seulement 10 € de plus que le modèle de 128 Go, deux fois moins capacitaire. Il est également possible d'obtenir le modèle de 64 Go à 445 € ( noir rouge ) au lieu de 489 € chez Apple (-9%), et le modèle de 128 Go à 488 € ( blanc ) ou 489 € ( noir ) au lieu de 539 € chez Apple (-9%).Vous pouvez retrouver tous les autres modèles d'iPhone sur notre comparateur de prix . Attention, Amazon ne précise pas combien de temps son offre sera disponible.