Un rabais de 40 € sur l'iPhone 12 mini chez Amazon

Quelques modèles d'iPhone 12 mini bénéficient d'une remise immédiate de 40 € chez Amazon . Vous pouvez ainsi obtenir le modèle de 64 Go à 769 € ( bleu noir ) au lieu de 809 € et le modèle de 128 Go à 819 € ( bleu rouge ) au lieu de 859 €. Aucun modèle de 256 Go n'est concerné par cette offre.D'autres références bénéficient de remises mais plus faibles, de l'ordre d'une dizaine d'euros ; vous pouvez retrouver tous les coloris et toutes les capacités sur notre comparateur de prix . Notez qu'Amazon ne précise pas combien de temps son offre sera disponible.