Retour des MacBook Air à 899 € sur le Refurb Store

Après plusieurs semaines d'absence pour certains modèles, les MacBook Air de 2020 équipés de processeurs Intel sont de retour sur le Refurb Store . Apple a corrigé la bizarrerie qui permettait d'obtenir les modèles équipés d'un processeur Core i5 pour 10 € de moins que ceux intégrant un Core i3 : ils sont désormais au même tarif de 899 € pour les modèles d'entrée de gamme avec un Core i3 bicoeur ( argent or ) et de 899 € pour les modèles avec le Core i5 quadricoeur ( argent or ). Évidemment, ce sont ces derniers que nous vous conseillons si vous comptez vous équiper. Pour passer à 512 Go de stockage, comptez 1 099 € ( argent or ).Le bond avant réalisé par les Macs équipés de la puce Apple M1 est tel ( lire notre test ) que nous vous conseillons plutôt d'opter pour ceux-ci, même si le budget est plus conséquent avec des tarifs qui débutent à 1 129 € sur l'Apple Store . Si vous souhaitez cependant réduire votre dépense au maximum et/ou que vous avez un certain intérêt à rester sur une configuration Intel (par exemple pour installer Windows ou utiliser un eGPU), ces configurations tiennent encore très bien la route et gardent de leur intérêt.