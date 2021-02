Amazon : le MacBook Pro M1 en promo dès 1 393 €

Après de nombreuses semaines durant lesquelles les prix des revendeurs restaient calqués sur ceux de l'Apple Store , les remises sur le MacBook Pro équipé de la puce Apple M1 commencent timidement à arriver. Amazon vient ainsi de lancer une nouvelle offre plaçant le MacBook Pro M1 à son plus bas depuis sa sortie en novembre dernier : le modèle avec 256 Go de stockage est à 1 393 € ( argent ) ou 1 424,99 € ( gris sidéral ) au lieu de 1 449 €, et le modèle avec 512 Go est à 1 623 € ( gris sidéral ) ou 1 644,99 € ( argent ) au lieu de 1 679 €.Les remises sont encore assez modestes, mais il n'y a pas eu mieux jusqu'ici. Attention, la durée de cette offre n'est pas précisée et l'état des stocks est inconnu.