Soldes : des Apple Watch Series 3 Edition à 280 €

Déjà en soldes le mois dernier, l'Apple Watch Series 3 Edition est de retour à un prix imbattable à la Fnac. Ce modèle cellulaire en céramique coûtait une fortune à sa sortie, avec des tarifs initiaux de 1 399 € (38 mm) et 1 449 € (42 mm). Aujourd'hui, vous pouvez retrouver le modèle blanc de 38 mm à 280,01 € , le modèle blanc de 42 mm à 290,01 € et le modèle noir de 42 mm à 290,01 € Attention, il y a seulement entre un et trois exemplaires de disponibles par modèle. L'Apple Watch Series 3 classique, en aluminium et sans connexion cellulaire, est également en promo à 199,99 € ( blanc noir ) en 38 mm et à 229,99 € ( blanc noir ) chez Amazon au lieu de 219 € et 249 € sur l'Apple Store