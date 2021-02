Un MacBook Pro M1 à 1 299 € (-10%) chez Amazon

Le MacBook Pro équipé de la puce Apple M1 bénéficie enfin d'une belle promo et c'est chez Amazon que ça se passe : le modèle d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage, coloris argent, vient de descendre à 1 299,99 € au lieu de 1 449 € chez Apple , soit 10% de remise immédiate.Le modèle gris sidéral, lui, est à 1 392 € . Vous pouvez également retrouver les modèles avec 512 Go de stockage à 1 621 € ( gris sidéral argent ) au lieu de 1 679 €. Attention, la durée de cette offre n'est pas précisée.