Les MacBook Air et MacBook Pro M1 en promo

Les MacBook Air et MacBook Pro équipés de la puce Apple M1 sont en promotion ce week-end chez les revendeurs officiels. Du côté du MacBook Air, vous pouvez retrouver le modèle haut de gamme avec 512 Go de stockage à 1 249,99 € chez Amazon ( or ) ou chez CDiscount ( argent or ), ou à 1 299,99 € chez CDiscount ( gris sidéral ) au lieu de 1 399 € chez Apple . Cela représente une remise maximale de 11%.Du côté du MacBook Pro, la grosse offre concerne le modèle d'entrée de gamme (256 Go) argenté, à 1 299,99 € ( Amazon CDiscount ) au lieu de 1 449 € chez Apple . Vous pouvez également retrouver l'équivalent gris sidéral à 1 391 € ( Amazon ). Le modèle haut de gamme avec 512 Go est à 1 549,99 € chez CDiscount ( gris sidéral ) et à 1 620 € chez Amazon ( argent ).Autre alternative très intéressante ce week-end : la Fnac a mis en place une promo vous permettant de récupérer 15% du montant de votre commande du Mac mini et du MacBook Pro M1 avec le code promo "FLASH". Vous pouvez retrouver tous les détails de cette offre sur cette page