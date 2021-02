Quelques iPhone SE en promo chez Amazon

Quelques modèles d'iPhone SE de 2020 sont en promotion aujourd'hui chez Amazon . On retrouve les modèles de 64 Go à 445 € ( rouge ) et 449 € ( noir ) au lieu de 489 € sur l'Apple Store . Il y a également un rabais sur un modèle de 128 Go, à 496 € ( blanc ) au lieu de 539 €, ainsi qu'un modèle de 256 Go à 609 € ( rouge ) au lieu de 659 €.Comme d'habitude avec Amazon, la durée de ces offres n'est pas précisée et on ne connaît pas l'état des stocks.