Les AirPods à 136 €, AirPods Pro à 212 € (-24%)

Les AirPods sont de retour en promotion ce mercredi ! Les AirPods 2 avec boîtier de recharge filaire sont à nouveau à 136 € chez Amazon ainsi que chez CDiscount , et les modèles avec boîtier de recharge sans fil à 179,90 € chez Amazon . Les AirPods Pro sont également à 212 € chez CDiscount . Ces modèles coûtent officiellement 179 €, 229 € et 279 € sur l'Apple Store : les remises se situent entre 21% et 24%.Comme d'habitude, la durée de cette offre n'est pas précisée. Notez que les stocks d'AirPods jouent au yoyo depuis quelques semaines ; les offres promotionnelles sont fréquentes mais elles restent rarement très longtemps en ligne.