Un chargeur GaN d'Aukey pour iPhone, iPad et MacBook Pro à 39,04 € (-45%)

Un très bon chargeur GaN d'Aukey est en promo aujourd'hui chez Amazon . Doté d'une puissance de 90 W pour recharger à pleine vitesse l'iPhone, l'iPad et même n'importe quel modèle de MacBook Pro, il intègre un port USB-A et deux ports USB-C pour une recharge simultanée de plusieurs appareils. Grâce à la technologie GaN, il est également particulièrement compact. Et grâce au coupon "AHINEUJP", il bénéficie d'une remise immédiate de 45% pour passer de 70,99 € à 39,04 € Le modèle blanc est également disponible, mais avec une remise de seulement 20%. Le chargeur bénéficie d'une livraison gratuite. Attention, la durée de validité du coupon "AHINEUJP" n'est pas précisée.