40 € de remise sur l'iPhone 12 mini de 128 Go

Mise à jour 13:05 :

Le modèle bleu n'est plus disponible à 819 €, mais c'est au tour du modèle blanc d'être en promo.

Mise à jour 14:26 :

Vous pouvez maintenant obtenir l'iPhone 12 mini de 64 Go blanc à 769 € au lieu de 809 € chez CDiscount.

Si l'iPhone 12 mini vous fait de l'oeil, sachez qu'il y a actuellement un petit coup de pouce de 40 € sur deux modèles de 128 Go chez Amazon avec un tarif de 819 € ( blanc rouge ) au lieu de 859 € sur l'Apple Store . Rien de bien renversant, mais il n'y a pas eu de meilleur tarif depuis plus d'un mois et c'est toujours mieux que rien si vous comptiez investir maintenant.Comme à son habitude, Amazon ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible. Il y a également de petites remises, mais plus modestes, sur d'autres modèles : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix