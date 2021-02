Refurb : un MacBook Pro M1 à 1 229 € (-15%)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 7:52 :

La durée de validité de ce bon plan aura donc été de quatre minutes : il n'y a plus de stock. À garder en tête pour les prochains jours... Alternativement, vous pouvez retrouver ce même modèle en version argentée à 1 299,99 € (-10%) chez Amazon.

24 heures après son arrivée sur le Refurb Store , un seul MacBook Pro équipé de la puce Apple M1 est disponible aujourd'hui : il s'agit du modèle d'entrée de gamme, avec 256 Go de stockage et en coloris gris sidéral, qui est affiché à 1 229 € au lieu de 1 449 € sur l'Apple Store . Comme d'habitude, c'est une remise de 15% qu'Apple accorde sur ses produits reconditionnés.Si le MacBook Pro M1 vous faisait de l'oeil, nous vous conseillons de profiter de cette offre très rapidement : les stocks sont limités et le Mac ne sera sans doute pas disponible très longtemps. Les produits du Refurb Store sont très recherchés : le reconditionnement d'Apple est d'une qualité irréprochable et les machines bénéficient de la même garantie que les produits neufs. Les Macs bénéficiant rarement de promos très agressives, la remise de 15% est dans la fourchette haute des rabais dont vous pouvez profiter.