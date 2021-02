-11% sur le MacBook Air M1 avec 512 Go

Le MacBook Air équipé de la puce Apple M1 est en promo dans sa configuration embarquant 512 Go de stockage. L'ordinateur, qui coûte normalement 1 399 € sur l'Apple Store , est affiché à 1 249,99 € en coloris doré ( Fnac CDiscount ) et en coloris argent ( CDiscount ), et le modèle gris sidéral est également affiché à 1 299,99 € ( CDiscount ).Ce sont à chaque fois les meilleurs tarifs jamais pratiqués sur ces modèles. Attention, la durée de validité de ces offres n'est pas précisée.