Le Mac mini M1 avec 512 Go et 16 Go de RAM à 1 149 € (-8%)

La voilà, la toute première remise digne de ce nom sur le Mac mini équipé de la puce Apple M1 ! C'est chez Darty que ça se passe, et c'est un modèle haut de gamme avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM qui est concerné : il est actuellement affiché à 1 149,99 € alors qu'il coûte normalement 1 259 € sur l'Apple Store . Une configuration sur-mesure (les modèles standard n'embarquent que 8 Go de mémoire vive) qu'il est rare de trouver chez les revendeurs, et qu'il est donc d'autant plus appréciable de pouvoir obtenir en promotion.Si vous êtes à la recherche d'un autre modèle, n'oubliez pas que vous pouvez créer une alerte de prix sur notre comparateur afin de recevoir un e-mail en cas de baisse des tarifs chez un revendeur. Attention, Darty ne précise pas combien de temps son offre sera disponible.