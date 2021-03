Refurb : le Mac mini M1 256 Go à 679 €

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 12:28 :

Les stocks sont épuisés.

Il est arrivé ! Le Mac mini équipé de la puce M1 d'entrée de gamme, avec 256 Go de stockage, vient de faire son apparition sur le Refurb Store . Son tarif est de 679 € , contre 799 € pour la version neuve sur l'Apple Store classique. En version reconditionnée, Apple applique toujours une remise d'environ 15%.Les premiers Macs équipés de la puce Apple M1 sont arrivés en version reconditionnée par Apple la semaine dernière, et leur succès est au rendez-vous : ils ne restent jamais plus de quelques heures en ligne. Si vous attendiez un joli rabais pour craquer, ne tardez pas pour passer commande.Les ordinateurs issus du Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple, et ils sont généralement remis à neuf suite à un retour sous 14 jours. Ils sont d'une qualité irréprochable, et ils bénéficient surtout de la même garantie de deux ans que tous les autres produits d'Apple.