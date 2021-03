L'iPad mini 5 de 256 Go à 499 € (-21%)

L'iPad mini 5 d'une capacité de 256 Go, coloris argenté, est actuellement affiché à 499 € chez Boulanger , ce qui représente une remise de 130 € ou 21% par rapport au tarif officiel de 629 € sur l'Apple Store . Cela vous permet d'obtenir le modèle le plus capacitaire pour un supplément de 40 € par rapport au modèle de 64 Go seulement.L'offre est intéressante, mais n'oubliez pas qu'une révision de l'iPad mini est vivement attendue : elle pourrait même être dévoilée dès le printemps et il peut valoir le coup d'attendre un peu si votre achat n'est pas pressé. La durée de validité de cette offre n'est pas précisée.