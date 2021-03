Jusqu'à -10% sur le MacBook Pro avec puce M1

Le MacBook Pro équipé de la puce Apple M1 est en promo aujourd'hui ! Le modèle d'entrée de gamme, avec 256 Go de stockage et en coloris argenté, est affiché à 1 299,99 € chez Boulanger alors qu'il coûte normalement 1 449 € sur l'Apple Store . C'est une remise immédiate de 10%. Vous pouvez retrouver une offre identique chez CDiscount , et le tarif est aussi le même chez Amazon mais sans stock pour le moment. Du côté du modèle gris sidéral, le tarif est de 1 349,99 € chez Boulanger et chez Amazon , soit 7% de remise.Si vous avez besoin de 512 Go de stockage, les remises sont moins importantes mais pas inexistantes. Le modèle gris sidéral est à 1 575 € chez Amazon ou 1 579,99 € chez Boulanger , soit -6% ou -5% selon le vendeur. Le modèle argenté est à 1 610 € chez Amazon , soit -4% par rapport au tarif officiel qui est de 1 679 € chez Apple.